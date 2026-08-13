12:30  13 серпня
У Миколаєві чоловіка відправили за ґрати через 13 шоколадок
09:55  13 серпня
Зіткнення двох легковиків у Полтаві: постраждали двоє дорослих та дитина
09:12  13 серпня
Напад у готелі в центрі Києва: чоловік порізав обличчя відвідувачу через зауваження
UA | RU
UA | RU
13 серпня 2026, 16:23

У Нідерландах потонули двоє українців: загиблим було 15 і 20 років

13 серпня 2026, 16:23
Читайте также на русском языке
Фото: RTL Nieuws
Читайте также
на русском языке

У Нідерландах унаслідок нещасного випадку на озері Занденплас у місті Нюнспет загинули двоє українців. Хлопцям було 15 і 20 років

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на RTL Nieuws, передає RegioNews.

Трагедія сталася 12 серпня. Близько полудня очевидці помітили, що двоє плавців зникли під водою та не повертаються на поверхню.

На місце направили водолазів, рятувальні човни, карети швидкої допомоги, а також медичний і поліцейський гелікоптери. Хлопці перебували під водою близько 45 хвилин.

Рятувальникам вдалося дістати їх з озера та доправити до лікарні, однак врятувати їх не вдалося.

Поліція повідомила, що загиблі були українцями та вже кілька років жили з прийомною сім’єю в Нюнспеті. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році їхня прийомна родина переїхала до Нідерландів.

Правоохоронці розглядають трагедію як нещасний випадок. Муніципалітет Нюнспета повідомив, що підтримує родину та надає їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, 25 липня на Вінниччині під час риболовлі потонули двоє чоловіків. Ймовірною причиною трагедій стало нехтування правилами безпеки на воді.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Нідерланди українці утоплення нещасний випадок Озеро
На Полтавщині з річки Дніпро витягли тіло чоловіка
11 серпня 2026, 14:58
На Львівщині 8-річний хлопчик у тяжкому стані після утоплення в басейні
11 серпня 2026, 08:40
На Полтавщині у водоймі загинула людина
10 серпня 2026, 14:20
Всі новини »
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Ворожий удар по Павлограду: рятувальники локалізували пожежу, триває ліквідація наслідків атаки
13 серпня 2026, 17:39
Окупанти вдарили по Ізюму, є поранені та постраждалі серед цивільних
13 серпня 2026, 17:28
Організував депортацію українських дітей: повідомили про підозру губернатору Рязанської області
13 серпня 2026, 16:58
Смертельна ДТП на трасі Київ-Чоп: на Дубенщині бус влетів у вантажівку, загинув водій
13 серпня 2026, 16:45
30 кг канабісу та 300 кущів конопель: на Черкащині накрили наркоугруповання
13 серпня 2026, 16:38
Голки, шприци та ампули тоннами: у Києві на складі виявили небезпечні медичні відходи без дотримання умов
13 серпня 2026, 16:30
На Прикарпатті через суперечку за землю батько вистрілив у сина
13 серпня 2026, 16:10
На Дніпропетровщині окупанти атакували дронами пожежників під час гасіння вогню
13 серпня 2026, 15:59
Атестацію в БЕБ пройшли лише 12 із 50 керівників: 74% складу оновлять
13 серпня 2026, 15:57
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Микола Княжицький
Юрій Касьянов
Всі блоги »