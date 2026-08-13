У Нідерландах потонули двоє українців: загиблим було 15 і 20 років

Фото: RTL Nieuws

У Нідерландах унаслідок нещасного випадку на озері Занденплас у місті Нюнспет загинули двоє українців. Хлопцям було 15 і 20 років

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на RTL Nieuws, передає RegioNews.

Трагедія сталася 12 серпня. Близько полудня очевидці помітили, що двоє плавців зникли під водою та не повертаються на поверхню.

На місце направили водолазів, рятувальні човни, карети швидкої допомоги, а також медичний і поліцейський гелікоптери. Хлопці перебували під водою близько 45 хвилин.

Рятувальникам вдалося дістати їх з озера та доправити до лікарні, однак врятувати їх не вдалося.

Поліція повідомила, що загиблі були українцями та вже кілька років жили з прийомною сім’єю в Нюнспеті. Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році їхня прийомна родина переїхала до Нідерландів.

Правоохоронці розглядають трагедію як нещасний випадок. Муніципалітет Нюнспета повідомив, що підтримує родину та надає їй необхідну допомогу.

Нагадаємо, 25 липня на Вінниччині під час риболовлі потонули двоє чоловіків. Ймовірною причиною трагедій стало нехтування правилами безпеки на воді.