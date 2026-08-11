Иващенко пытается ослабить влияние Буданова на ГУР – УП

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Нынешний руководитель Главного управления разведки Олег Иващенко пытается ослабить влияние своего предшественника Кирилла Буданова на ГУР и уже освободил от должности ряд его людей

Об этом говорится в материале "Украинской правды", передает RegioNews.

По данным издания, Иващенко "всячески пытается вытеснять" влияние Буданова на военную разведку.

"Иващенко снял с должностей многих людей Кирилла", – рассказал собеседник УП в силовых структурах.

В то же время, по информации журналистов, нынешний руководитель ГУР тесно координируется с исполняющим обязанности главы СБУ Александром Покладом.

Один из собеседников УП среди влиятельных правоохранителей утверждает, что Залежь может сообщать Иващенко о сотрудниках ГУР, которые, по его мнению, находятся в "группе риска".

"Залежь информирует Иващенко, что кто-то из сотрудников ГУР может быть в "группе риска". Иващенко прислушивается и быстро реагирует", – сказал собеседник.

На этом фоне, по данным УП, усиливается напряжение между Будановым и Залежем, которые и раньше не имели дружеских отношений.

Собеседники издания на Банковой также утверждают, что Буданов якобы угрожал президенту Владимиру Зеленскому увольнением с должности руководителя Офиса Президента, если тот внесет в Верховную Раду представление о назначении Поклада главой СБУ.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский сообщил, что новым руководителем Главного управления разведки стал Олег Иващенко.

В этот же день глава государства предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.