Фото: СБУ

СБУ разоблачила в Кропивницком агента российских спецслужб, готовившего новые ракетно-дроновые атаки по объектам топливно-энергетического комплекса в центре Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Приоритетными целями врага были местные нефтебазы, склады горюче-смазочных материалов и опорные электростанции. Злоумышленник объезжал областной центр и близлежащие территории на собственном авто, фиксировал объекты на камеру, определял координаты, а также отслеживал позиции ПВО и последствия прошлых обстрелов.

По данным следствия, предателем оказался местный уклонист с прокремлевскими взглядами. Кроме инструктажа от куратора из РФ, он самостоятельно овладевал методами проведения разведки по пособиям российских военных вузов из интернета.

Киберспециалисты и следователи СБУ задержали фигуранта по месту жительства и изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (гос измена, совершенная в условиях военного положения). Он находится под стражей, ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Донецкой области очередного российского агента. Им оказался местный блоггер, корректировавший авиаудары на Краматорском направлении.