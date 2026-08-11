12:30  11 августа
На Буковине женщина покупала автомобиль, но отдала деньги аферистам
10:37  11 августа
На Полтавщине в результате столкновения двух авто пострадали три человека
08:40  11 августа
На Львовщине 8-летний мальчик в тяжелом состоянии после утопления в бассейне
UA | RU
UA | RU
11 августа 2026, 12:04

Петанк, дартс, лук и шахматы: в Ковеле прошел фестиваль адаптивного спорта среди ветеранов

11 августа 2026, 12:04
Читайте також українською мовою
Фото: ГО "Захист держави"
Читайте також
українською мовою

В Ковеле во второй раз провели Фестиваль адаптивных видов спорта среди ветеранов. В этом году к соревнованиям присоединились представители общин Волыни и гости из Ровенской области

Об этом сообщает общественная организация "Защита Государства", передает RegioNews.

Участники соревновались в четырех дисциплинах: петанке, дартсе, стрельбе из лука и шахматах.

Для части ветеранов это были первые спортивные состязания по возвращении из войны. К фестивалю также присоединились супруги военнослужащих.

Соревнование инициировало ОО "Стальной легион" совместно с управлением культуры, молодежи, спорта и туризма городского совета Ковеля. Партнером мероприятия стала ГО "Захист Держави".

В петанку победу одержала команда "Стальной легион-1" из Ковеля. Второе место заняли "Новик Титаны" из Нововолынска, третье – команда "Движение настоящих" из Луцка. Отдельно отметили "Полесских волков" из Вараша.

В стрельбе из лука среди новичков лучшие результаты показали Игорь Малашко, Виталий Борисюк и Валерий Кулеша. Среди профессионалов на дистанции 30 метров победителями стали Николай Шумик, Петр Ильенко, Петр Карпович и Тарас Акимович.

Титулы "Король курковый" в турнире "Соколиный глаз" получили Сергей Дудик и Виталий Борисюк.

Отдельный кубок получил ветеран из Вараша Тарас Полуйко, потерявший зрение из-за травм, полученных во время войны. Несмотря на это, он занимается стрельбой из лука. Сейчас в Украине всего пять человек с нарушениями зрения занимаются этим видом спорта.

Шахматный турнир посвятили памяти погибшего военнослужащего Петра Каноника. Его инициировала супруга защитника Анастасия. После завершения соревнований участники посадили дерево в знак памяти о погибшем воине.

В дартсе ветераны соревновались в трех категориях. Среди победителей – Игорь Халик, Владимир Селюк и Анатолий Остапчук.

Организаторы подчеркнули, что для ветеранов спорт является не только соревнованием, но и одним из способов адаптации по возвращении из войны.

Партнеры фестиваля также подготовили подарки для призеров. Их вручили руководитель Ковельской ячейки ГО "Захист Держави" Андрей Броило и координатор Волынской ячейки Юрий Кресак.

Пока ветераны соревновались, в Центре поддержки ГО "Захист Держави" проводили время дети – они рисовали и участвовали в других активностях.

Напомним, в Киеве прошел чемпионат ФСО "Динамо" Украины по практической стрельбе среди сборных команд правоохранительных органов, спасательных и других специальных служб. В чемпионате приняло участие 15 команд и более 100 представителей силовых структур.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
спорт ветераны соревнования Волынская область Ковель шахматы ГО Захист Держави петанк
Искусство, которое исцеляет: на Хмельнитчине создают первый Ветеранский театр
06 августа 2026, 13:38
"Культура объединяет": на Свитязе состоялся фестиваль для ветеранов, военных и их семей
06 августа 2026, 11:58
Все новости »
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
06 августа 2026
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Цены обвалились, когда стало понятно, что Россия заблокировала порты
02 августа 2026
Мобилизация, увечья, ПТСР: создавать семьи в Украине стало сложнее
Нестабильность и кризис в Украине не способствуют созданию крепкой семьи и желании родить ребенка. Об этом свидетельствует взрывное количество разводов и снижение браков. Другая проблема – сокращение ...
01 августа 2026
Прифронтовая жатва: уничтоженный урожай, покалеченные жизни и убытки для бизнеса
Чуйка, бронежилет и шлем. Сейчас это обычные атрибуты фермера на Херсонщине. В некоторых районах спокойнее, но чем ближе Днепр, разделяющий освобожденную правую и оккупированную левую часть области, т...
Во Львовской области в суд передали дело о контрабанде гаджетов на 35 млн грн
11 августа 2026, 19:59
Воевал против ВСУ и охранял Захарченко: в суд передали дело эксбоевика "ДНР"
11 августа 2026, 19:30
В Киевской области мужчину во время застолья забили насмерть
11 августа 2026, 19:20
Укрывался от обстрелов в подвале и сдавал ВСУ: жителя Лимана приговорили к 15 годам тюрьмы
11 августа 2026, 18:58
Украинцы массово получают звонки от СБУ: в Нацполиции предупредили
11 августа 2026, 18:35
В Ровенской области несовершеннолетний на мотоцикле протаранил электровелосипед, пострадал ребенок
11 августа 2026, 18:33
В Киеве произошло ДТП на улице Богатырской: движение транспорта затруднено
11 августа 2026, 18:14
В Харькове массово травят собак
11 августа 2026, 18:05
Удар по рынку в Славянске: количество раненых выросло до шести
11 августа 2026, 17:59
Российская атака остановила "Запорожсталь": погибли семь работников
11 августа 2026, 17:53
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Зерно под блокадой: как украинские фермеры повторяют уроки 4-летней давности
Все публикации »
Сергей Фурса
Владимир Кудрицкий
Геннадий Друзенко
Все блоги »