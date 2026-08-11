Петанк, дартс, лук и шахматы: в Ковеле прошел фестиваль адаптивного спорта среди ветеранов

Фото: ГО "Захист держави"

В Ковеле во второй раз провели Фестиваль адаптивных видов спорта среди ветеранов. В этом году к соревнованиям присоединились представители общин Волыни и гости из Ровенской области

Об этом сообщает общественная организация "Защита Государства", передает RegioNews.

Участники соревновались в четырех дисциплинах: петанке, дартсе, стрельбе из лука и шахматах.

Для части ветеранов это были первые спортивные состязания по возвращении из войны. К фестивалю также присоединились супруги военнослужащих.

Соревнование инициировало ОО "Стальной легион" совместно с управлением культуры, молодежи, спорта и туризма городского совета Ковеля. Партнером мероприятия стала ГО "Захист Держави".

В петанку победу одержала команда "Стальной легион-1" из Ковеля. Второе место заняли "Новик Титаны" из Нововолынска, третье – команда "Движение настоящих" из Луцка. Отдельно отметили "Полесских волков" из Вараша.

В стрельбе из лука среди новичков лучшие результаты показали Игорь Малашко, Виталий Борисюк и Валерий Кулеша. Среди профессионалов на дистанции 30 метров победителями стали Николай Шумик, Петр Ильенко, Петр Карпович и Тарас Акимович.

Титулы "Король курковый" в турнире "Соколиный глаз" получили Сергей Дудик и Виталий Борисюк.

Отдельный кубок получил ветеран из Вараша Тарас Полуйко, потерявший зрение из-за травм, полученных во время войны. Несмотря на это, он занимается стрельбой из лука. Сейчас в Украине всего пять человек с нарушениями зрения занимаются этим видом спорта.

Шахматный турнир посвятили памяти погибшего военнослужащего Петра Каноника. Его инициировала супруга защитника Анастасия. После завершения соревнований участники посадили дерево в знак памяти о погибшем воине.

В дартсе ветераны соревновались в трех категориях. Среди победителей – Игорь Халик, Владимир Селюк и Анатолий Остапчук.

Организаторы подчеркнули, что для ветеранов спорт является не только соревнованием, но и одним из способов адаптации по возвращении из войны.

Партнеры фестиваля также подготовили подарки для призеров. Их вручили руководитель Ковельской ячейки ГО "Захист Держави" Андрей Броило и координатор Волынской ячейки Юрий Кресак.

Пока ветераны соревновались, в Центре поддержки ГО "Захист Держави" проводили время дети – они рисовали и участвовали в других активностях.

Напомним, в Киеве прошел чемпионат ФСО "Динамо" Украины по практической стрельбе среди сборных команд правоохранительных органов, спасательных и других специальных служб. В чемпионате приняло участие 15 команд и более 100 представителей силовых структур.