Фото: ОВА

Двадцать человек, пострадавших в результате атаки на Запорожье ночью 11 августа, были госпитализированы в больницы города

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает RegioNews.

У пострадавших диагностировали взрывные травмы, контузии, обломочные ранения и переломы. Состояние трех мужчин медики оценивают как тяжелое.

Еще два человека после получения медпомощи будут лечиться дома.

Всем раненым оказывается необходимая помощь.

Напомним, в ночь на 11 августа российские оккупационные войска нанесли массированный комбинированный удар по Запорожью. Шесть человек погибли, сообщалось о 19 пострадавших.