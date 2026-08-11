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11 августа 2026, 11:46

На Прикарпатье пятеро туристов заблудились в горах и потеряли связь

11 августа 2026, 11:46
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Фото: ГСЧС
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Вечером 10 августа спасатели провели две поисково-спасательные операции в горах

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Сначала чрезвычайникам поступило сообщение о том, что группа из пяти человек заблудилась во время движения в урочище Погорелец Верховинского района. Связь с туристами отсутствовала. Горные спасатели разыскали людей и сопроводили их в село Шибене.

В тот же вечер помощь понадобилась 70-летней туристке. Во время спуска с горы Говерла по зеленому маркированному маршруту в составе группы из трех человек женщина почувствовала сильный упадок сил и не смогла двигаться дальше. Спасатели прибыли на место и помогли ей добраться до учебно-спортивной базы "Заросляк".

Напомним, ранее во Львовской области спасатели эвакуировали с гор туристку с переломом ноги. Женщина травмировалась во время похода на горе Кудрявец возле села Гребенов.

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