12:30  11 серпня
На Буковині жінка купувала автівку, але віддала гроші аферистам
10:37  11 серпня
На Полтавщині внаслідок зіткнення двох авто постраждали три людини
08:40  11 серпня
На Львівщині 8-річний хлопчик у тяжкому стані після утоплення в басейні
UA | RU
UA | RU
11 серпня 2026, 12:36

Іващенко намагається послабити вплив Буданова на ГУР – УП

11 серпня 2026, 12:36
Читайте также на русском языке
Фото: Facebook/Володимир Зеленський
Читайте также
на русском языке

Нинішній керівник Головного управління розвідки Олег Іващенко намагається послабити вплив свого попередника Кирила Буданова на ГУР та вже звільнив із посад низку його людей

Про це йдеться у матеріалі "Української правди", передає RegioNews.

За даними видання, Іващенко "всіляко намагається витісняти" вплив Буданова на воєнну розвідку.

"Іващенко зняв із посад багато людей Кирила", – розповів співрозмовник УП у силових структурах.

Водночас, за інформацією журналістів, нинішній керівник ГУР тісно координується з виконувачем обов’язків голови СБУ Олександром Покладом.

Один зі співрозмовників УП серед впливових правоохоронців стверджує, що Поклад може повідомляти Іващенку про співробітників ГУР, які, на його думку, перебувають у "групі ризику".

"Поклад інформує Іващенка, що хтось зі співробітників ГУР може бути в "групі ризику". Іващенко прислухається і швидко реагує", – сказав співрозмовник.

На цьому тлі, за даними УП, посилюється напруга між Будановим і Покладом, які й раніше не мали дружніх стосунків.

Співрозмовники видання на Банковій також стверджують, що Буданов нібито погрожував президенту Володимиру Зеленському звільненням із посади керівника Офісу Президента, якщо той внесе до Верховної Ради подання про призначення Поклада головою СБУ.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський повідомив, що новим керівником Головного управління розвідки став Олег Іващенко.

У цей же день глава держави запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Буданов Кирило Олексійович Іващенко Олег Іванович розвіддані розвідка ГУР
Підсанкційний бізнесмен Єрмолаєв заявив про причетність ГУР до замаху на нього в Монако
16 липня 2026, 12:51
"Шанси є": Буданов розповів, коли може завершитися активна фаза війни
08 липня 2026, 11:10
Всі новини »
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
На Львівщині до суду передали справу про контрабанду гаджетів на 35 млн грн
11 серпня 2026, 19:59
Воював проти ЗСУ та охороняв Захарченка: до суду передали справу ексбойовика "ДНР"
11 серпня 2026, 19:30
На Київщині чоловіка під час застілля забили на смерть
11 серпня 2026, 19:20
Ховався від обстрілів у підвалі та здавав ЗСУ: жителя Лиману засудили до 15 років тюрми
11 серпня 2026, 18:58
Українці масово отримують дзвінки від СБУ: в Нацполіції попередили
11 серпня 2026, 18:35
На Рівненщині неповнолітній на мотоциклі протаранив електровелосипед, постраждала дитина
11 серпня 2026, 18:33
У Києві сталася ДТП на вулиці Богатирській: рух транспорту ускладнений
11 серпня 2026, 18:14
У Харкові масово труять собак
11 серпня 2026, 18:05
Удар по ринку у Слов'янську: кількість поранених зросла до шести
11 серпня 2026, 17:59
Російська атака зупинила "Запоріжсталь": загинули семеро працівників
11 серпня 2026, 17:53
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Сергій Фурса
Володимир Кудрицький
Геннадій Друзенко
Всі блоги »