Іващенко намагається послабити вплив Буданова на ГУР – УП

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Нинішній керівник Головного управління розвідки Олег Іващенко намагається послабити вплив свого попередника Кирила Буданова на ГУР та вже звільнив із посад низку його людей

Про це йдеться у матеріалі "Української правди", передає RegioNews.

За даними видання, Іващенко "всіляко намагається витісняти" вплив Буданова на воєнну розвідку.

"Іващенко зняв із посад багато людей Кирила", – розповів співрозмовник УП у силових структурах.

Водночас, за інформацією журналістів, нинішній керівник ГУР тісно координується з виконувачем обов’язків голови СБУ Олександром Покладом.

Один зі співрозмовників УП серед впливових правоохоронців стверджує, що Поклад може повідомляти Іващенку про співробітників ГУР, які, на його думку, перебувають у "групі ризику".

"Поклад інформує Іващенка, що хтось зі співробітників ГУР може бути в "групі ризику". Іващенко прислухається і швидко реагує", – сказав співрозмовник.

На цьому тлі, за даними УП, посилюється напруга між Будановим і Покладом, які й раніше не мали дружніх стосунків.

Співрозмовники видання на Банковій також стверджують, що Буданов нібито погрожував президенту Володимиру Зеленському звільненням із посади керівника Офісу Президента, якщо той внесе до Верховної Ради подання про призначення Поклада головою СБУ.

Нагадаємо, 2 січня Володимир Зеленський повідомив, що новим керівником Головного управління розвідки став Олег Іващенко.

У цей же день глава держави запропонував начальнику Головного управління розвідки Міноборони Кирилу Буданову очолити Офіс Президента. У свою чергу, Буданов підтвердив, що прийняв пропозицію глави держави.