02 января 2026, 15:03

Буданов подтвердил назначение: возглавил Офис Президента Украины

02 января 2026, 15:03
Читайте також українською мовою
Фото: "Украинская правда"
Читайте також
українською мовою

Кирилл Буданов сообщил, что принял предложение Президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Главы государства

Об этом он написал Telegram-каналу, передает RegioNews.

По словам Буданова, он продолжает служить Украине и рассматривает должность руководителя Офиса Президента как еще один предел ответственности перед государством.

"Для меня это честь и ответственность – в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства", – сказал он.

Буданов поблагодарил Президента за доверие, а также выразил благодарность боевым собратьям и команде Главного управления разведки Министерства обороны Украины за совместную работу.

"Наша задача остается неизменной – бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира", - отметил он.

Что известно о Кирилле Буданове

Кирилл Алексеевич Буданов родился 4 января 1986 в Киеве.

О его детстве и школьных годах почти ничего не известно. Нет информации в отрытых источниках и о том, кто такие родители Буданова и чем они занимаются.

Сам Кирилл Алексеевич в одном из интервью рассказывал, что планировал увязать жизнь с разведкой и военной службой еще с раннего возраста.

Еще до начала полномасштабного вторжения Буданов лично участвовал во многих высадках на территории временно оккупированного Крыма.

На повышение Кирилл Буданов пошел в 2020 году, став заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины. А вскоре 5 августа в возрасте 34 лет занял должность начальника ГУР Министерства обороны Украины.

В начале полномасштабной войны, в апреле 2022 года, Буданову присвоили звание генерала-майора.

Больше о новом руководителе ОП читайте по ссылке.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента.

Ранее было названо, кто является основным претендентом на должность руководителя ОП. В частности, речь шла о первом вице-премьере, министре цифровой трансформации Михаиле Федорове.

Кроме того, по информации источников, среди других реальных кандидатов на должность главы ОП также называли министра обороны Дениса Шмыгаля, главу ГУР Кирилла Буданова и заместителя главы ОП по военным вопросам Павла Палису.

По данным источников, решение по кандидатуре было почти окончательным, однако президент продолжал взвешивать свой выбор почти целый месяц.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года

