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Правоохранители сообщили о подозрении врачу-невропатологу коммунальной больницы и двум его сообщникам, организовавшим масштабный бизнес на торговле инвалидностью

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Свои услуги злобные фигуранты оценивали от $6 000 до $10 000, а их "услуги" успели воспользоваться более 50 человек.

Правоохранители документировали схему в течение года. Сообщники создавали здоровым клиентам видимость долгосрочного лечения: заставляли месяцами проходить обследование, сдавать анализы и оформлять фиктивное пребывание на стационаре. В результате накапливался пакет меддокументов со сведениями о фиктивных заболеваниях, которые в дальнейшем использовались для установления инвалидности.

Организацию необходимых консультаций, обследований и получения медицинских документов, по версии следствия, обеспечивал врач-невропатолог.

Деньги фигуранты брали на каждый этап. В одном из задокументированных случаев по МРТ с нужным выводом с мужчины взяли 15 тыс. грн, за одно "лечение на стационаре" – 38 тыс. грн, за выписку с фиктивным диагнозом – 20 тыс. грн. На финальном этапе для комиссии, принимавшей решение о присвоении группы инвалидности, пациент передал 3500 долларов. В конце концов, мужчине дали третью группу сроком на 1 год.

Правоохранители провели 36 обысков по местам жительства и в автомобилях финурантов, а также в медучреждениях. Изъяли более 300 тыс. долларов, 18 тыс. евро и 388 тыс. грн, 24 мобильных телефона, компьютерную технику, меддокументацию и черновые записи.

Врачу-невропатологу, а также его знакомой, которая передавала деньги и мужчине, который искал клиентов, объявили подозрения в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

Суд отправил организатору схемы под стражу с залогом в 500 тыс. грн, а двух других – под ночной домашний арест, что прокуратура уже готовится обжаловать.

Правоохранители устанавливают всех причастных медиков и лиц, безосновательно присвоивших инвалидность.

Напомним, в Полтавской области разоблачили схему для уклонения от мобилизации. Организаторами схемы оказались врачи, им объявили подозрения.