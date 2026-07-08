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08 июля 2026, 11:10

"Шансы есть": Буданов рассказал, когда может завершиться активная фаза войны

08 июля 2026, 11:10
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Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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Активная фаза войны в Украине может завершиться уже к концу 2026 года

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал глава Офиса Президента Кирилл Буданов, передает RegioNews.

Отвечая на вопрос о возможности завершения активных боевых действий в текущем году, Буданов отметил, что "шансы есть", однако перед этим может состояться дальнейшая эскалация.

"Для того чтобы выйти из эскалации, обычно нужна максимализация эскалации. То есть эскалация сейчас, деэскалация и дальше продолжение диалога, если стороны в этом заинтересованы", – сказал он.

По словам Буданова, возможное окно для переговоров связано, в частности, с политическими процессами в США, хотя это не единственный фактор.

Он подчеркнул, что завершение войны будет зависеть от комплекса факторов – ситуации на поле боя и дипломатических решений. По его словам, побуждать Россию к прекращению войны может только скоординированная работа Украины, США и европейских партнеров.

Также Буданов отметил, что Китай имеет собственные интересы в этой ситуации, однако его позиция не откровенно пророссийская, что, по словам главы ОП, было бы серьезной проблемой для Украины.

В то же время он подчеркнул, что территориальные компромиссы для Украины "в принципе невозможны".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, Владимир Путин стремится завершить войну против Украины. Также он добавил, что завершение войны, "ближе, чем кто-либо себе представляет".

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