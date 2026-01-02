17:55  02 января
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
16:20  02 января
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
14:10  02 января
Более половины украинцев против любых территориальных уступок – опрос
UA | RU
UA | RU
02 января 2026, 17:42

Зеленский назначил нового руководителя ГУР: кто заменит Буданова

02 января 2026, 17:42
Читайте також українською мовою
Фото: Facebook/Владимир Зеленский
Читайте також
українською мовою

Владимир Зеленский вечером в пятницу, 2 января, сообщил, что новым руководителем Главного управления разведки стал Олег Иващенко

Об этом президент написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.

"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", – отметил Зеленский.

Что известно о новом руководителе ГУР

У Олега Иващенко родился 9 сентября 1969 года. Он окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, Национальную академию обороны Украины, Университет экономики и права и Киево-Могилянскую бизнес-школу.

В 2017-2019 годах Иващенко занимал должность первого заместителя начальника ГУР и заместителя начальника Генштаба ВСУ по разведке. С 2021 года он одновременно исполнял обязанности помощника главнокомандующего ВСУ.

В марте 2022 за участие в боевых действиях Иващенко был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Кроме того, у него есть орден Даниила Галицкого.

26 марта 2024 года президент Украины назначил Иващенко главой Службы внешней разведки Украины. Он также является членом Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Среди других реальных кандидатов на должность главы ОП также называли первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля, главу ГУР Кирилла Буданова и заместителя главы ОП по военным вопросам Павла Палису.

По данным источников, решение по кандидатуре было почти окончательным, однако президент продолжал взвешивать свой выбор почти целый месяц.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина руководитель Буданов Кирилл ГУР Зеленский Владимир Олег Иващенко
Стало известно, кто может возглавить ГУР после Буданова
02 января 2026, 16:05
Буданов подтвердил назначение: возглавил Офис Президента Украины
02 января 2026, 15:03
Офис Президента возглавит Кирилл Буданов
02 января 2026, 13:45
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Приход военных к власти: что это значит для страны
02 января 2026, 18:51
Руководителя ГПСУ заменят: Зеленский рассказал о дальнейшей судьбе Дейнека
02 января 2026, 18:14
Во Львовской области во время празднования женщина упала с балкона и погибла
02 января 2026, 17:55
Ракетный удар по Харькову: 25 человек пострадали, среди них младенец
02 января 2026, 17:27
В Кропивницком женщина и ребенок отравились угарным газом
02 января 2026, 17:14
Момент прилета ракеты в Харькове попал на видео
02 января 2026, 16:20
Стало известно, кто может возглавить ГУР после Буданова
02 января 2026, 16:05
Удар по Харькову: две ракеты попали в жилые дома, идет спасательная операция
02 января 2026, 15:40
Буданов подтвердил назначение: возглавил Офис Президента Украины
02 января 2026, 15:03
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Владимир Фесенко
Все блоги »