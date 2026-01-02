Зеленский назначил нового руководителя ГУР: кто заменит Буданова

Фото: Facebook/Владимир Зеленский

Владимир Зеленский вечером в пятницу, 2 января, сообщил, что новым руководителем Главного управления разведки стал Олег Иващенко

Об этом президент написал в телеграмм-канале, передает RegioNews.

"С сегодняшнего дня Олег Иващенко продолжит служить нашему государству и выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки Украины", – отметил Зеленский.

Что известно о новом руководителе ГУР

У Олега Иващенко родился 9 сентября 1969 года. Он окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, Национальную академию обороны Украины, Университет экономики и права и Киево-Могилянскую бизнес-школу.

В 2017-2019 годах Иващенко занимал должность первого заместителя начальника ГУР и заместителя начальника Генштаба ВСУ по разведке. С 2021 года он одновременно исполнял обязанности помощника главнокомандующего ВСУ.

В марте 2022 за участие в боевых действиях Иващенко был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. Кроме того, у него есть орден Даниила Галицкого.

26 марта 2024 года президент Украины назначил Иващенко главой Службы внешней разведки Украины. Он также является членом Ставки верховного главнокомандующего и Совета национальной безопасности и обороны.

Напомним, 2 января Владимир Зеленский предложил начальнику Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. В свою очередь Буданов подтвердил, что принял предложение главы государства.

Среди других реальных кандидатов на должность главы ОП также называли первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила Федорова, министра обороны Дениса Шмыгаля, главу ГУР Кирилла Буданова и заместителя главы ОП по военным вопросам Павла Палису.

По данным источников, решение по кандидатуре было почти окончательным, однако президент продолжал взвешивать свой выбор почти целый месяц.

Читайте также: Без Ермака: что будет с Зеленским и Украиной после отставки года