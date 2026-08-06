Силы обороны Украины поразили два российских НПЗ и средства управления БПЛА
Подразделения Сил обороны Украины 5 августа и в ночь на 6 августа нанесли поражение ряду важных объектов РФ в рамках снижения ее военно-экономического потенциала
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
В ночь на 6 августа ВСУ поразили нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-Янос" в Ярославле – почти в 700 километрах от украинской границы. Зафиксировано попадание с последующим пожаром – подтверждены три очага возгорания.
Силы обороны 5 августа нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу "Башнефть-Новойл" в Уфе. Этот НПЗ расположен на расстоянии более 1300 км от линии фронта. Предварительно, поражены комбинированная технологическая установка и установка каталитического риформинга Л-35-11/1000.
Масштабы ущерба на НПЗ уточняются.
Кроме того, подтверждено поражение двух наземных ретрансляторов для управления ударными БпЛА типа "Герань"/"Гербера" в районах Железного Порта Херсонской области и Оленевки (АР Крым), которые враг использовал для обеспечения устойчивого управления беспилотниками.
Напомним, в ночь на 5 августа и вчера подразделения Сил обороны Украины успешно поразили ряд важных военных объектов и пунктов управления российских войск. В частности, состав материально-технических средств противника в оккупированном Крыму.