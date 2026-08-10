Силы обороны поразили НПЗ "Танеко" в Татарстане: на объекте вспыхнул пожар

Иллюстративное фото: Генштаб

В ночь на 10 августа Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Танеко в Нижнекамске в Республике Татарстан. На территории предприятия зафиксировали пожар

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает RegioNews.

Также украинские военные поразили ремонтное подразделение российских войск в Хрустальном Луганской области, состав материально-технических средств в Новоселидовке и полевой артиллерийский состав в Боевом Донецкой области. Степень нанесенного ущерба уточняется.

Кроме того, подтверждены последствия предварительных ударов по российским объектам.

В частности, после поражения НПЗ "Ильский" 8 августа в Краснодарском крае подтверждено повреждение колонны первичной переработки нефти АВТ-6.

Также после удара 3 августа по аэродрому "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму подтверждено уничтожение девяти горизонтальных резервуаров с авиационным горючим и повреждение двух ангаров для авиационной техники.

В Силах обороны подчеркнули, что и дальше будут системно осуществлять меры по снижению военного потенциала России и прекращению ее вооруженной агрессии против Украины.

Напомним, в ночь на 7 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам оккупантов в Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях. В частности поразили российские РЛС и пункты запуска ударных БпЛА.