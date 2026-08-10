Россия второй раз менее чем за 12 часов атаковала Сумы управляемыми авиабомбами

Фото: Сумская ОВА

Российские войска менее чем за 12 часов вторично нанесли удар по Сумам управляемыми авиационными бомбами. Под повторную атаку попала окраина города, где получил значительные повреждения частный сектор

Об этом сообщил начальник Сумской областной военной администрации Олег Григоров, передает RegioNews .

По его словам, в результате удара значительно повреждены жилые дома в частном секторе на окраине Сум.

В настоящее время в больнице находится один пострадавший мужчина. Медики проводят обследование и оказывают ему необходимую помощь. По предварительной информации, полученные повреждения не являются тяжелыми.

Еще одному человеку медицинская помощь была оказана на месте без госпитализации.

Также в результате российского авиаудара повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспорт.

На месте происшествия идет обследование территории и уточнение всех последствий вражеской атаки.

Напомним, что в результате ночного российского удара управляемыми авиабомбами по Сумам пострадали 14 человек.