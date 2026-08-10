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10 августа 2026, 18:45

Забил насмерть палкой: в Днепре задержали подозреваемого в жестоком убийстве

10 августа 2026, 18:45
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Фото: полиция Днепропетровской области
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В Днепре полицейские задержали 37-летнего мужчину, подозреваемого в умышленном убийстве 56-летнего знакомого. По данным следствия, конфликт между мужчинами произошел в заброшенном здании в Новокодакском районе города

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

По информации правоохранителей, 8 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении тела мужчины с телесными повреждениями на территории Новокодацкого района Днепра.

Следователи установили, что потерпевший находился в заброшенном здании вместе с 37-летним мужчиной, где они проводили время. Между ними возник спор, переросший в драку.

По версии следствия, подозреваемый нанес 56-летнему мужчине многочисленные удары деревянной палкой. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а нападавший покинул место преступления.

Правоохранителям удалось разыскать и задержать подозреваемого неподалеку от места совершения преступления. В ходе следственных действий полицейские изъяли возможное орудие преступления — деревянную палку.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство).

В настоящее время продолжается досудебное расследование.

Напомним, что в городе Каменское Днепропетровской области правоохранители сообщили о подозрении 41-летней женщине, подозреваемой в умышленном убийстве своего сожителя.

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