В Харькове "выставили на продажу" бронирование от службы за 12 тысяч

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В Харькове разоблачили организатора схемы. Он "торговал" фиктивным трудоустройством для уклонения от мобилизации

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, в июле мужчина предложил знакомому "помочь" решить вопрос с розыском ТЦК. Он гарантировал "клиенту" фиктивное трудоустройство на критически важном предприятии для получения бронирования.

Также он обещал повлиять на служащих районного ТЦК. Речь шла о том, чтобы снять мужчину с розыска, а также предоставить отсрочку от призыва. За эти "услуги" делец просил 12 тысяч долларов. Он был задержан после получения денег.

"При процессуальном руководстве Новобаварской окружной прокуратуры г. Харькова ему поставлено в известность о подозрении в получении неправомерной выгоды для себя и третьего лица за влияние на принятие решения лицами, уполномоченными на выполнение функций государства, сочетанного с требованием такой выгоды (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, СБУ и Нацполиция разоблачили восемь организаторов схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. За суммы от 2,5 до 8,5 тысяч долларов дельцы помогали военнообязанным выехать за границу или получить фальшивые документы во избежание призыва.