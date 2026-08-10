Украина может удешевить ракеты Patriot: СМИ рассказали об опасениях США

Фото: boeing.com

Американские оборонные компании Raytheon и Lockheed Martin опасаются, что Украина сможет производить ракеты Patriot дешевле и эффективнее

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на издание The Atlantic.

Публично компании объясняют свои оопасения "рисками воровства интеллектуальной собственности и несанкционированной передачи технологий".

В то же время, по словам неназванного чиновника Республиканской партии на Капитолийском холме, настоящая причина может заключаться в страхе предстоящей конкуренции.

По его словам, американские производители опасаются, что Украина сможет усовершенствовать технологию Patriot, а затем наладить массовое производство ракет по значительно более низкой цене, чем нынешние производственные линии в США.

Впрочем, как пишет издание, даже в случае одобрения лицензии Украине понадобились бы годы для развертывания масштабного производства. В перспективе, Украина могла бы производить дополнительные ракеты Patriot не только для собственных нужд, но и для США и их союзников.

The Atlantic отмечает, что украинский оборонно-промышленный комплекс за годы полномасштабной войны существенно нарастил свои возможности. В частности, Украина производит сейчас около 10 миллионов беспилотников в год, тогда как в США этот показатель составляет около 100 тысяч.

Как известно, 28 июля в Овальном кабинете состоялась встреча Зеленского с Трампом – украинский президент назвал переговоры "хорошей встречей" и обсудил с американским коллегой лицензии на производство перехватчиков для Patriot.

Впоследствии Дональд Трамп, отвечая на вопрос о ракетах для комплексов Patriot для Украины, заявил, что его предшественник Джо Байден предоставил президенту Владимиру Зеленскому "очень много оружия в 300 миллиардов долларов".

Позже Зеленский сообщил, что США будут ежемесячно предоставлять Украине ракеты для систем Patriot. Однако их все равно будет мало.

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