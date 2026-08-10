В Харьковской области трактор взорвался на взрывоопасном предмете: водитель чудом уцелел

Фото: полиция Харьковской области

В Харьковской области полиция устанавливает обстоятельства инцидента, во время которого трактор наехал на взрывоопасный предмет. Событие произошло вечером 9 августа вблизи села Явирское Донецкой общины Изюмского района.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .

По предварительным данным, во время движения по дороге трактор наехал на взрывоопасный предмет, который сдетонировал.

В результате взрыва 29-летний водитель не пострадал, однако трактор получил механические повреждения.

Правоохранители напоминают, что на территориях, подвергавшихся боевым действиям или российским обстрелам, опасно передвигаться непроверенными полевыми и лесными дорогами.

В полиции также призвали граждан соблюдать правила минной безопасности и не приближаться к предметам, похожим на боеприпасы или другие взрывоопасные объекты.

В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо:

не подходить к нему;

не касаться;

немедленно сообщить о находке по номерам 101 или 102.

Правоохранители отмечают, что обезвреживанием взрывоопасных предметов должны заниматься исключительно специалисты, а любые попытки сделать это самостоятельно могут представлять смертельную опасность.

Напомним, что в Бериславском районе днем 25 июня мотоцикл с гражданскими взорвался на мине. В результате взрыва пострадали два человека.