В Харьковской области трактор взорвался на взрывоопасном предмете: водитель чудом уцелел
В Харьковской области полиция устанавливает обстоятельства инцидента, во время которого трактор наехал на взрывоопасный предмет. Событие произошло вечером 9 августа вблизи села Явирское Донецкой общины Изюмского района.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области, передает RegioNews .
По предварительным данным, во время движения по дороге трактор наехал на взрывоопасный предмет, который сдетонировал.
В результате взрыва 29-летний водитель не пострадал, однако трактор получил механические повреждения.
Правоохранители напоминают, что на территориях, подвергавшихся боевым действиям или российским обстрелам, опасно передвигаться непроверенными полевыми и лесными дорогами.
В полиции также призвали граждан соблюдать правила минной безопасности и не приближаться к предметам, похожим на боеприпасы или другие взрывоопасные объекты.
В случае обнаружения подозрительного предмета необходимо:
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не подходить к нему;
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не касаться;
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немедленно сообщить о находке по номерам 101 или 102.
Правоохранители отмечают, что обезвреживанием взрывоопасных предметов должны заниматься исключительно специалисты, а любые попытки сделать это самостоятельно могут представлять смертельную опасность.
Напомним, что в Бериславском районе днем 25 июня мотоцикл с гражданскими взорвался на мине. В результате взрыва пострадали два человека.