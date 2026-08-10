Українські війська на Півдні накрили "офіс" окупантів дронами

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Українські пілоти атакували дронами "офіс", який облаштували собі окупанти на Південно-Слобожанському напрямку. Прикордонники показали ефетне відео, яке це сталось

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Військові прикордонної служби "Чернівці" типу С у складі Сил оборони України виконують завдання на Південно-Слобожанському напрямку. На цей раз їм вдалось дронами завдати удари по укриттях росіян. Зокрема, це був і "комфортний офіс" із кондиціонером, який облаштували для "особливих" окупантів.

Також пілоти безпілотників Vampire знищили лігво росіян, яке вони замаскували в лісосмузі.

Нагадаємо, підрозділи Сил оборони України 5 серпня та в ніч на 6 серпня завдали ураження низці важливих об'єктів РФ в рамках зниження її воєнно-економічного потенціалу. Зокрема, два НПЗ та засоби управління БпЛА.