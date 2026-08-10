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Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет более 1 миллиона 459 тысяч военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали 1470 военных. Также уничтожили два танка, 13 бронемашин, 48 артиллерийских систем, шесть РСЗЧ, два средства ПВО и 461 единицу автомобильной и специальной техники.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 10.08.26 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 7 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по объектам оккупантов в Крыму, а также в Херсонской и Запорожской областях. В частности поразили российские РЛС и пункты запуска ударных БПЛА.