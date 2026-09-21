В Черкассах автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе

Фото: полиция Черкасской области

В Черкассах автомобиль Citroen Picasso совершил наезд на 76-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую госпитализировали в больницу. Полиция расследует обстоятельства ДТП

Об этом сообщила полиция Черкасской области, передает RegioNews .

Авария произошла 21 сентября около 07:30 на улице Смелянской, у перекрестка с улицей Оборонной.

По предварительным данным полиции, 56-летний водитель Citroen Picasso совершил наезд на 76-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В момент дорожно-транспортного происшествия светофор работал в режиме мигающего желтого сигнала.

В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. Медики госпитализировали ее в больницу.

Следователи Черкасского районного управления полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло потерпевшему телесные повреждения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, что в селе Охматков Млиновской общины произошло ДТП , в результате которого пострадали две малолетние сестры. 24-летний водитель мотоцикла Viper наехал на детей, ехавших на велосипеде в попутном направлении.