Во Львовской области на территории заброшенного здания погиб 16-летний парень

Иллюстративное фото: из открытых источников

В Стрые Львовской области правоохранители расследуют обстоятельства гибели 16-летнего местного жителя. Трагедия произошла вечером 20 сентября на территории заброшенного здания

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, около 19:00 на парня упал бетонный блок. В результате полученных травм он погиб.

О событии на спецлинию "102" сообщили друзья погибшего. На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС и бригада экстренной медицинской помощи.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и причины, которые привели к гибели несовершеннолетнего.

Напомним, под Одессой подростки издевались над 11-летним парнем. Это продолжалось несколько часов, пока другие дети снимали происходящее на видео. Парень получил разные травмы, но не рассказал родным из-за угроз обидчика.

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