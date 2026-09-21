10:59  21 сентября
В больнице скончался 20-летний парень, раненный при ударе по Днепру 3 сентября
09:26  21 сентября
Во Львовской области грузовик наехал на электроскутер: водитель погиб
07:46  21 сентября
В лесу на Киевщине мужчина нашел гранату РГД-5, прикрепленную к дереву
UA | RU
UA | RU
21 сентября 2026, 12:58

Во Львовской области на территории заброшенного здания погиб 16-летний парень

21 сентября 2026, 12:58
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Стрые Львовской области правоохранители расследуют обстоятельства гибели 16-летнего местного жителя. Трагедия произошла вечером 20 сентября на территории заброшенного здания

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, около 19:00 на парня упал бетонный блок. В результате полученных травм он погиб.

О событии на спецлинию "102" сообщили друзья погибшего. На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС и бригада экстренной медицинской помощи.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и причины, которые привели к гибели несовершеннолетнего.

Напомним, под Одессой подростки издевались над 11-летним парнем. Это продолжалось несколько часов, пока другие дети снимали происходящее на видео. Парень получил разные травмы, но не рассказал родным из-за угроз обидчика.

Читайте также: Школьное сражение в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Львовская область трагедия подросток несовершеннолетний погибший полиция
В больнице скончался 20-летний парень, раненный при ударе по Днепру 3 сентября
21 сентября 2026, 10:59
На Сумщине 17-летний мотоциклист вылетел в кювет: парня госпитализировали
19 сентября 2026, 13:46
В Житомирской области мужчина с топором набросился на отчима
17 сентября 2026, 14:05
Все новости »
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
ВСУ уничтожили у россиян радиолокационную станцию за 60 миллионов
21 сентября 2026, 14:15
В Полтавской области электроскутер столкнулся с автомобилем: пострадали две 15-летние девочки
21 сентября 2026, 13:56
На Прикарпатье в ДТП погибли четыре человека
21 сентября 2026, 13:50
Спрятали в пачки из-под печенья: на границе изъяли препарат для похудения Mounjaro на 7 млн грн
21 сентября 2026, 13:32
Российские удары остановили три ключевых металлургических завода Украины
21 сентября 2026, 13:25
Лев травмировал ребенка на Полтавщине: ветеринару сообщили о подозрении
21 сентября 2026, 13:15
Более 20 ножевых ранений: в Киеве мужчина убил сожительницу и пытался выдать это за самоубийство
21 сентября 2026, 12:42
Лесной пожар на Закарпатье охватил 7 гектаров: продолжается ликвидация
21 сентября 2026, 12:39
В Тернополе пьяный водитель Porsche во время побега от полиции протаранил бус: пострадали 8 человек
21 сентября 2026, 12:21
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все публикации »
Виктор Ягун
Геннадий Друзенко
Юрий Касьянов
Все блоги »