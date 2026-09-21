Во Львовской области на территории заброшенного здания погиб 16-летний парень
В Стрые Львовской области правоохранители расследуют обстоятельства гибели 16-летнего местного жителя. Трагедия произошла вечером 20 сентября на территории заброшенного здания
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, около 19:00 на парня упал бетонный блок. В результате полученных травм он погиб.
О событии на спецлинию "102" сообщили друзья погибшего. На место происшествия прибыли спасатели ГСЧС и бригада экстренной медицинской помощи.
По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии и причины, которые привели к гибели несовершеннолетнего.
Напомним, под Одессой подростки издевались над 11-летним парнем. Это продолжалось несколько часов, пока другие дети снимали происходящее на видео. Парень получил разные травмы, но не рассказал родным из-за угроз обидчика.
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