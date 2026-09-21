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21 сентября 2026, 19:58

В Харькове полиция сообщила о подозрении мужчине за нападение на правоохранителя и дебош

21 сентября 2026, 19:58
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харькове молодому человеку сообщили о подозрении в угрозе или насилии в отношении работника правоохранительного органа. Во время прекращения его противоправных действий один из полицейских получил легкие телесные повреждения

Об этом сообщила полица Харьковской области, передает RegioNews .

Во время отработки территории оперативники обнаружили у входа в магазин молодого человека, который вел себя агрессивно и громко ругался.

На законные требования сотрудников охраны прекратить противоправное поведение мужчина не реагировал и пытался вступить с ними в драку. Охранники применили к нему слезоточивый газ, после чего на место происшествия вызвали медиков и полицейских.

Правоохранители прекратили противоправные действия мужчины и сопровождали его в карету скорой помощи. Однако уже в автомобиле скорой он снова начал нецензурно высказываться и бросаться на медицинских работников.

На законные требования успокоиться мужчина не реагировал. Чтобы защитить медиков, полицейские вмешались и приняли меры физического воздействия для прекращения его действий.

При исполнении служебных обязанностей один из правоохранителей получил легкие телесные повреждения.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины - угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Санкция статьи предусматривает ограничение свободы сроком до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что в Харькове полиция задержала мужчину, подозреваемого в разбойном нападении и покушении на умышленное убийство двух арендаторов. Во время конфликта он ранил 43-летнего мужчину металлическими ножницами и ножом, а 58-летнюю женщину в лицо.

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