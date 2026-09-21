Неразорванные дроны, останки тел окупантов: пограничник показал "дорогу смерти" россиян

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Экипаж подразделения "Феникс" зашел на территорию, где еще недавно находился логистический маршрут россиян. Пока там неразорваны FPV-дроны, уничтожены вражеские позиции, фрагменты тел вражеской пехоты.

"Именно таковы реалии войны. Противник не забирает своих погибших — он оставляет их в жертву беспризорным животным. Потому что для их командования ликвидирован солдат — не герой, а лишь винтик в системе, который не выполнил задание и заслуживает только забвения", - говорят военные.