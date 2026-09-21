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21 сентября 2026, 19:40

Неразорванные дроны, останки тел окупантов: пограничник показал "дорогу смерти" россиян

21 сентября 2026, 19:40
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Фото из открытых источников
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Пограничники показали, как выглядят места, где когда-то были позиции врага. Теперь там ничего от россиян не осталось

Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.

Экипаж подразделения "Феникс" зашел на территорию, где еще недавно находился логистический маршрут россиян. Пока там неразорваны FPV-дроны, уничтожены вражеские позиции, фрагменты тел вражеской пехоты.

"Именно таковы реалии войны. Противник не забирает своих погибших — он оставляет их в жертву беспризорным животным. Потому что для их командования ликвидирован солдат — не герой, а лишь винтик в системе, который не выполнил задание и заслуживает только забвения", - говорят военные.

Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны уничтожили российский "Град".

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