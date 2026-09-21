В Киеве мужчина купил квартиру на деньги семьи погибшего воина

Фото: Нацполиция

В Киеве разоблачили мужчину, незаконно получившего выплаты для семьи погибшего военного. На эти деньги он купил себе квартиру

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegioNews.

Как выяснилось, мужчина обманул брата погибшего военного. Впоследствии он обратился в соответствующие органы как будто бы отец защитника для получения денежной помощи. На его счет поступило 3,5 миллиона гривен. На эти деньги мужчина купил недвижимость в Бучанском районе.

Известно, что у погибшего военного также остался малолетний сын, который из-за мошенника потерял 3,5 миллиона гривен.

Злоумышленник был задержан. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Житомирской области женщина выманила деньги у матери военного. Она обещала, что якобы поможет в возвращении пропавшего без вести защитника.