В Харьковской области чиновники ТЦК требовали четверть миллиона за службу в тылу

В Харьковской области два чиновника РТЦК получили подозрения. Речь идет о вымогательстве взятки за службу в тылу

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

Два чиновника районного ТЦК получили подозрения. Они требовали с военнообязанного 250 тысяч гривен за службу в тылу. За эти деньги они обещали обеспечить мужчине прохождение службы в тыловом подразделении, а именно – в должности водителя ТЦК вместо направления в боевые части.

Для этого они подготовили заключение военно-врачебной комиссии о пригодности мужчины к службе в частях обеспечения, ТЦК и СП, учебных центрах и других подобных подразделениях. Оба подозреваемых были задержаны сразу после получения денег.

"Обе подозреваемым избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения залога. Также они отстранены от занимаемых должностей", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, в помещении Тернопольского областного ТЦК и СП военнообязанный мужчина совершил самоубийство. Инцидент произошел 23 мая во время пребывания гражданина в учреждении по уточнению учетных данных.

Впоследствии полиция обнародовала данные о погибшем и результатах обысков.