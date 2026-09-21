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21 сентября 2026, 19:25

ЗНУ пострадал в результате обстрелов: в университете считают убытки после вражеского удара

21 сентября 2026, 19:25
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Фото: Справжнє
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В результате удара в Запорожье пострадал студгородок Запорожского национального университета. В частности, пострадало здание, признанное архитектурным наследием.

Об этом сообщает "Настоящее", передает RegioNews .

"К сожалению, сегодня ночью наш вуз получил очередные очень серьезные повреждения от подлых российских ударов. Это не впервые за годы полномасштабной войны, но сейчас у нас пострадали несколько учебных корпусов.

Среди них, в частности, тот, который является объектом культурного наследия, пережившего Вторую мировую войну, но, видите ли, российских подонков не пережил... Серьезно поврежденное здание, серьезно повреждены несущие конструкции, конечно, окна. Слава Богу и оперативному реагированию, все сотрудники живы и здоровы, и это главное, – говорит первый проректор ЗНУ Александр Бондарь.

Он добавил, что пострадали научные лаборатории и кафедры с дорогостоящим исследовательским оборудованием, компьютерами. В настоящее время готовится экспертиза, чтобы определить возможность безопасного восстановления и последующей эксплуатации исторического сооружения.

"Имущество, конечно, будем восстанавливать и, безусловно, восстановим, но ущерб серьезный. И то, что касается остекления, и то, что касается лабораторного оборудования и приборов, которые используются в образовательном и научном процессе.

Так что сейчас идет фиксация, первичные ургентные меры по... ну, опять же, фиксации, и прорабатываем дальнейшие шаги, будущие экспертизы, потому что один из корпусов пострадал очень серьезно, и там нужна очень кропотливая системная работа", - говорит проректор.

Напомним, в ночь на 21 сентября россияне массированно обстреляли Запорожье дронами. В результате вражеской атаки о пяти травмированных: трое мужчин и две женщины. Четверо из них пострадали в результате попадания в один из многоэтажных домов, еще один человек – в другом.

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