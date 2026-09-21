В Кировоградской области директору предприятия сообщили о подозрении из-за загрязнения земли на 10 млн грн

Фото: Кировоградская областная прокуратура

В Светловодске Кировоградской области директору предприятия, занимавшемуся переработкой отработанных автомобильных шин, сообщили о подозрении в загрязнении земель

Об этом сообщила Кировоградская областная прокуратура, передает RegioNews .

По данным следствия, отходы пиролиза складировали непосредственно на почве. Площадь загрязненного участка составляет почти один гектар, а нанесенный вред оценили почти в 10 млн гривен.

При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Кировоградской областной прокуратуры правоохранители установили нарушения во время деятельности предприятия, которое перерабатывало автомобильные шины методом пиролиза.

Пиролиз подразумевает термическое разложение шин при высокой температуре без доступа кислорода. В результате образуются пиролизная жидкость, газ, металлолом и твердый углеродный остаток.

По версии следствия, с августа 2024 года по декабрь 2025 года продукты пиролиза отработанных шин составляли непосредственно на поверхность грунта земельного участка, который предприятие использовало на условиях субаренды.

Во время обыска правоохранители зафиксировали загрязнение почвы цинком и медью. Содержание цинка в отобранных образцах превышало предельно допустимую концентрацию более чем в 11 раз, а меди вдвое.

По заключению специалиста, такое загрязнение могло возникнуть в результате хозяйственной деятельности, связанной с пиролизом автомобильных шин.

Проведенная судебная инженерно-экологическая экспертиза установила, что из-за нарушения правил обращения с отходами было загрязнено 9950 квадратных метров земли почти один гектар.

Размер причиненного окружающей вреда составляет 9 млн 986 тыс. гривен.

Директору предприятия сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины - загрязнение или порча земель веществами, отходами или другими материалами, вредными для окружающей среды, вследствие нарушения специальных правил, если это создало опасность для окружающей среды.

Напомним, что в Каменском районе Днепропетровской области перед судом предстанет 66-летний мужчина, который самовольно занял земельный участок площадью более 1,3 га и использовал его для выращивания подсолнечника.