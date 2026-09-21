В Украине ввели новые правила для больниц во время воздушных тревог

Фото из открытых источников

Украинское правительство утвердило новые правила работы медицинских учреждений. Теперь это будет зависеть от уровня воздушной угрозы

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews.

По словам главы правительства, во время желтого уровня угрозы медицинские учреждения будут продолжать работу. При этом должен быть полный доступ работникам, пациентам и посетителям к укрытиям.

В случае красного уровня угрозы пациенты и работники должны пройти в укрытие. Это не влияет на операции, реанимацию и другие процессы, которые нельзя прерывать. Что касается пациентов, которых невозможно перемещать, то их будут лечить в наиболее безопасных помещениях.

"Экстренная медицина работает непрерывно. Пациентов с неотложными состояниями принимают независимо от уровня угрозы. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой выезжают к пациентам", - говорит Сергей Корецкий.

Он добавил, что правительство поручило усилить защиту операционных, реанимаций, родовых и приемных отделений, помещений с резервными источниками питания и критически важным медицинским оборудованием.

Напомним, ранее ввели новый порядок оповещения о воздушной угрозе, предусматривающий разный алгоритм действий в зависимости от уровня опасности. Теперь желтый уровень воздушной угрозы не означает автоматической остановки или переноса культурного события.