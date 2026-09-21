Водитель должностного лица ОГП Сергей Куцый внес 3 млн грн залога и вышел из СИЗО

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Сергей "Камрад" Куций, водитель должностного лица Офиса генерального прокурора Сергея Крапивы и подозреваемый по делу "Карфаген", внес 3 млн грн залога и вышел из СИЗО

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции, передает RegioNews .

После внесения залога суд возложил на Куцого ряд процессуальных обязанностей. В частности, он должен прибывать по каждому вызову детектива, прокурора и суда, сообщать об изменении места жительства и работы, сдать паспорта для выезда за границу и воздерживаться от общения с определенными лицами.

Среди них Сергей Кропива и Елизавета Ивахненко. Также Куций должен носить электронный браслет.

По данным ГПК, после внесения залога Куций из-за своего защитника отказался от апелляционной жалобы. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда приняла этот отказ.

Сам Сергей Куцый является водителем Сергея Крапивы, который находится под стражей. Суд определил для Крапивы возможность внесения 120 млн грн залога.

По версии следствия Сергей Куцый был участником преступной организации, которую, как считают правоохранители, создал Сергей Кропива.

Следователи утверждают, что Куцый отвечал за безопасность во время поездок и встреч Крапивы на служебном автомобиле. В частности он якобы использовал незарегистрированные номерные знаки для конспирации.

Также, по данным следствия, Куций получал деньги от лиц, связанных с колцентрами и передавал их своему руководителю.

Кроме того, правоохранители обвиняют его в легализации средств и выполнении других поручений, которые, по версии следствия, поступали от руководителя группировки.

В то же время, окончательную виновность Куцого должен установить суд.

Напомним, 4 сентября стало известно, что НАБУ проводит следственные действия в Офисе генерального прокурора в рамках спецоперации "Карфаген" по разоблачению преступной организации.

На следующий день ОГП подтвердил проведение детективами НАБУ обысков в служебных помещениях, которыми пользуется тогда еще генпрокурор Руслан Кравченко.

В рамках операции НАБУ и САП также задержали заместителя начальника Департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергея Крапива.

6 сентября ВАКС взял Кропиву под стражу до 2 ноября с альтернативой залогу 120 млн. грн.