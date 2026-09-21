Атака БпЛА на Бровары: на предприятии вспыхнул масштабный пожар

Фото: Игорь Сапожко/Телеграмм

В Броварах Киевской области 21 сентября в результате атаки российского беспилотника возник пожар на одном из предприятий

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает RegioNews .

По его словам, после нападения на место происшествия были вызваны спасатели и все экстренные службы.

"Спасатели и все экстренные службы сообщены. Больше информации впоследствии", - отметил Сапожко.

Информация о масштабах пожара, возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, что в Звягельском районе Житомирщины в результате российской атаки 21 сентября возникли пожары на двух автозаправочных станциях.