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21 сентября 2026, 20:30

Атака БпЛА на Бровары: на предприятии вспыхнул масштабный пожар

21 сентября 2026, 20:30
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Фото: Игорь Сапожко/Телеграмм
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В Броварах Киевской области 21 сентября в результате атаки российского беспилотника возник пожар на одном из предприятий

Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает RegioNews .

По его словам, после нападения на место происшествия были вызваны спасатели и все экстренные службы.

"Спасатели и все экстренные службы сообщены. Больше информации впоследствии", - отметил Сапожко.

Информация о масштабах пожара, возможных разрушениях и пострадавших уточняется.

Напомним, что в Звягельском районе Житомирщины в результате российской атаки 21 сентября возникли пожары на двух автозаправочных станциях.

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