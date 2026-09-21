Атака БпЛА на Бровары: на предприятии вспыхнул масштабный пожар
В Броварах Киевской области 21 сентября в результате атаки российского беспилотника возник пожар на одном из предприятий
Об этом сообщил городской голова Броваров Игорь Сапожко, передает RegioNews .
По его словам, после нападения на место происшествия были вызваны спасатели и все экстренные службы.
"Спасатели и все экстренные службы сообщены. Больше информации впоследствии", - отметил Сапожко.
Информация о масштабах пожара, возможных разрушениях и пострадавших уточняется.
Напомним, что в Звягельском районе Житомирщины в результате российской атаки 21 сентября возникли пожары на двух автозаправочных станциях.
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
10 августа 2026
Стране нужны люди: при каких условиях украинцев станет больше
Низкая рождаемость и страх засилья мигрантами вызывают у многих украинцев чувство тревоги за будущее страны. Но несмотря на тяжелый демографический кризис, все же есть пути остановить Украину от обезл...
В Украине ввели новые правила для больниц во время воздушных тревог
21 сентября 2026, 21:10На Херсонщине из-за вражеских обстрелов и атак дронов ранены трое гражданских
21 сентября 2026, 20:53В Харькове полиция сообщила о подозрении мужчине за нападение на правоохранителя и дебош
21 сентября 2026, 19:58В Киеве мужчина купил квартиру на деньги семьи погибшего воина
21 сентября 2026, 19:55Неразорванные дроны, останки тел окупантов: пограничник показал "дорогу смерти" россиян
21 сентября 2026, 19:40Водитель должностного лица ОГП Сергей Куцый внес 3 млн грн залога и вышел из СИЗО
21 сентября 2026, 19:35ЗНУ пострадал в результате обстрелов: в университете считают убытки после вражеского удара
21 сентября 2026, 19:25В Черкассах автомобиль сбил женщину на пешеходном переходе
21 сентября 2026, 18:53В Кировоградской области директору предприятия сообщили о подозрении из-за загрязнения земли на 10 млн грн
21 сентября 2026, 18:47
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Все блоги »