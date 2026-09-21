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21 сентября 2026, 20:53

На Херсонщине из-за вражеских обстрелов и атак дронов ранены трое гражданских

21 сентября 2026, 20:53
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Фото: Херсонская областная прокуратура
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В Херсонской области в результате российских обстрелов 21 сентября пострадали трое гражданских. Российские военные избивали по населенным пунктам области артиллерией и беспилотниками

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .

При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по фактам возможного совершения военных преступлений по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, 21 сентября 2026 года российские войска обстреливали населенные пункты Херсона из артиллерии и атаковали их с помощью БпЛА.

По состоянию на 17:30 известно о трех травмированных. Ранения получили житель Урожайного и двое жителей Херсона. Все трое пострадали в результате атак российских дронов.

Также из-за российских обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, церковь, помещение больницы и административное здание.

Повреждение получил и транспорт — служебные, грузовые и легковые автомобили.

Напомним, что российские войска продолжают наносить удары по объектам топливной инфраструктуры Житомирщины . В этот раз под удар попала автозаправочная станция на трассе М-06 в пригороде Звягеля.

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