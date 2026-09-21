На Херсонщине из-за вражеских обстрелов и атак дронов ранены трое гражданских
В Херсонской области в результате российских обстрелов 21 сентября пострадали трое гражданских. Российские военные избивали по населенным пунктам области артиллерией и беспилотниками
Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает RegioNews .
При процессуальном руководстве органов прокуратуры Херсонской области начали досудебное расследование по фактам возможного совершения военных преступлений по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.
По данным следствия, 21 сентября 2026 года российские войска обстреливали населенные пункты Херсона из артиллерии и атаковали их с помощью БпЛА.
По состоянию на 17:30 известно о трех травмированных. Ранения получили житель Урожайного и двое жителей Херсона. Все трое пострадали в результате атак российских дронов.
Также из-за российских обстрелов повреждены частные и многоквартирные дома, церковь, помещение больницы и административное здание.
Повреждение получил и транспорт — служебные, грузовые и легковые автомобили.
Напомним, что российские войска продолжают наносить удары по объектам топливной инфраструктуры Житомирщины . В этот раз под удар попала автозаправочная станция на трассе М-06 в пригороде Звягеля.