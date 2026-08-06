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06 августа 2026, 18:40

Украинские военные ударили по Ярославскому НПЗ и кораблям россиян в Керчи

06 августа 2026, 18:40
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Фото из открытых источников
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СБУ и Силы обороны ударили по нефтеперерабатывающему заводу "Славнефть - ЯНОС" в российском Ярославле. Этот НПЗ находится на расстоянии более 700 километров от государственной границы

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Украинские военные атаковали Ярославский НПЗ. Это одно из пяти крупнейших предприятий нефтеперерабатывающей отрасли РФ мощностью около 15 миллионов тонн нефти в год. Там производят бензин, дизельное горючее и другие нефтепродукты для центральных регионов РФ. В результате атаки беспилотников там раздалось не менее шести взрывов, а в четырех разных частях завода возникли пожары.

Предварительно повреждены четыре резервуара РВС-2000 с сырой нефтью, что повлекло ее разлив. Два резервуара охвачены огнем. Кроме того, повреждены ключевые технологические установки ЭЛОУ-1 и АВТ-3, на которых возникли пожары.

Кроме того, в результате ударов беспилотниками по территории порта в Керчи повреждены два патрульных корабля проекта 10410 ("Светляк") береговой охраны ФСБ РФ - "Балаклава" и "Керчь".

Напомним, ранее беспилотники атаковали временно оккупированный Крым . Взрывы раздались в Сакском районе, Симферополе, Феодосии и Керчи

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