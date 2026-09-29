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29 сентября 2026, 19:35

В Киеве мужчина продал картинку Mercedes-Benz за 550 тысяч

29 сентября 2026, 19:35
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Фото: Национальная полиция
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В Киеве женщина стала жертвой мошенника. Он "заработал" на ней более полумиллиона гривен

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Женщина искала автомобиль из США. Ей посоветовали мужчину, который якобы занимался продажей машин. Он показал ей фото Mercedes-Benz GLC 300 за 16500 долларов. Женщина заплатила продавцу 6500 долларов в качестве аванса.

Ждать авто пришлось месяцами, однако в результате машину женщина не получила. При этом все это время продавец просил дополнительно перечислить ему деньги под разными предлогами – на растаможку, получение сертификата, уплату налогов и т.д. В общей сложности он выманил у женщины 556 тысяч гривен.

"В ходе расследования выяснилось, что к автомобилю, который подозреваемый показывал покупателю, он не имел никакого отношения, скачав чужие фото с сайта продаж автомобилей", - говорят правоохранители.

Напомним, в Киеве 77-летний мужчина отдал мошенникам все сбережения , поверив, что общается с сотрудниками Службы безопасности. Пенсионер передал одному из участников схемы более 27 тысяч долларов, около 13 тысяч евро и 1800 швейцарских франков.

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