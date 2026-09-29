16-летнего парня заставляли становиться на военный учет: из оккупированной Херсонщины вернули 14 детей

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Еще 14 детей удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию по временно оккупированной части Херсонской области

Об этом сообщил руководитель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает RegioNews .

Среди них четверо мальчиков и 10 девушек в возрасте от 6 до 17 лет. Также вернули одно совершеннолетнее лицо из числа детей, лишенных родительской опеки.

Дети находились под давлением оккупационного режима и преодолевали сложные испытания.

Среди возвращенных — 16-летний парень, которого российские оккупанты заставляли становиться на военный учет.

Также удалось вернуть 17-летнюю девушку, которая, несмотря на риски и контроль оккупационных властей, стремилась получать украинское образование.

Еще один спасенный ребенок — 10-летняя девочка, которая мечтала вернуться домой и делала все возможное, чтобы оказаться в безопасности.

Возвращение детей произошло в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации Save Ukraine.

Все вернутые дети и их родные находятся в безопасности. Им оказывают необходимую помощь.

Всего с начала 2026 года из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть 204 ребенка.

Напомним, ранее из оккупации вернули 15-летнюю девочку. Известно, что кафиры угрожали забрать ее от семьи.