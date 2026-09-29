В Украине меняют тарифы на воду: где будут платить больше

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В отдельных городах Украины с 1 октября меняют тарифы на водоснабжение водоотвода. Самые ощутимые изменения ожидаются в Харькове

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

У нас нет единого тарифа на централизованное водоснабжение и водоотвод для всех бытовых потребителей. Решение зависит от местных властей.

Одно из наиболее заметных изменений будет в Харькове : для потребителей, не являющихся предприятиями в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения, тариф на холодную воду будет составлять 40,524 гривны за кубометр без НДС, или около 48,63 гривны с НДС.

Следующее изменение будет уже с начала 2027 года: тогда тариф на водоснабжение будет составлять 57,504 гривны за кубометр без НДС, а на водоотвод – 27,992 гривны без НДС.

В Славуте для потребителей в октябре тоже будут изменения: новый тариф на централизованное водоснабжение будет составлять 51,83 гривны за кубометр с НДС. Водоотвод будет стоить 50,34 гривны за кубометр.

В Ивано-Франковске с 1 октября меняется абонентская плата за услуги водоснабжения и водоотведения, в то время как основной тариф на воду, установленный с 9 июля 2026 г., остается на уровне 35,448 гривны за кубометр, а водоотвод – 30,06 гривны.

В Киеве новый тариф для населения на уровне 63,79 гривны за кубометр за водоснабжение и водоотвод, однако это решение было принято только в конце сентября.

Напомним, ранее в Киеве стоимость проезда в большинстве частных маршруток Киева выросла до 25 гривен. Перевозчики объясняют повышение тарифов удорожанием горючего, дефицитом водителей и ростом затрат на ремонт транспорта.