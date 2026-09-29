19:55  29 сентября
В Одессе ВАЗ сбил мужчину на переходе
19:35  29 сентября
В Киеве мужчина продал картинку Mercedes-Benz за 550 тысяч
16:10  29 сентября
Пограничники разнесли укрытие россиян с пушками
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2026, 21:10

Смерть 10-летнего мальчика в озере на территории "Olympic Village": суд допросил двух свидетелей

29 сентября 2026, 21:10
Читайте також українською мовою
Фото: Киевская областная прокуратура
Читайте також
українською мовою

В Киево-Святошинском районном суде идет рассмотрение уголовного производства по гибели 10-летнего мальчика в озере на территории спортивного комплекса "Olympic Village" в Ходосовке. Во время сегодняшнего заседания суд допросил двух свидетелей

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Свидетельство предоставили официантка ресторана, расположенного на территории комплекса, и тренер по плаванию.

Их показания касались обстоятельств пребывания детей на территории комплекса в день трагедии, организации их досуга и надзора за ними, а также событий, предшествовавших гибели мальчика.

Суд продолжает исследовать доказательства и допрашивать свидетелей в уголовном производстве.

Трагедия произошла 3 августа 2023 во время пребывания детей в футбольном лагере на территории комплекса. По данным следствия, во время купания в озере 10-летний мальчик остался без должного наблюдения и погиб.

Следствие установило, что ответственность за организацию пребывания детей и обеспечение их безопасности была возложена на тренера. Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 135 УК Украины — оставление в опасности, повлекшее смерть малолетнего ребенка. Обвинительный акт к нему уже был направлен в суд.

Кроме того, в рамках этого уголовного производства директору частного общества, ответственному за соблюдение требований законодательства об охране труда, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 271 УК Украины.

23 июня 2026 года она была задержана в Черногории. В настоящее время прокуратура принимает предусмотренные законом меры для ее возвращения в Украину.

Напомним, что 23 июня по материалам прокуратуры суд в Черногории принял решение об экстрадиционном аресте бывшего директора детского лагеря "Olympic Village" , где в 2023 году погиб 10-летний мальчик.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киевская область ребенок Озеро
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
НАБУ и САП поймали экссудию из Днепра, осужденного на 11 лет за взятку
29 сентября 2026, 21:49
В Ровенской области мужчина награбил в сожительницы золота более чем на 120 тысяч
29 сентября 2026, 20:55
В Хмельницкой области по делу педофила-директора языкового центра обнаружили уже 10 пострадавших
29 сентября 2026, 20:52
На Львовщине пограничница устроила бизнес на "пропуске" уклонистов
29 сентября 2026, 20:40
Хранение горючего: что нужно делать Украине, чтобы не остаться без бензина
29 сентября 2026, 20:20
В Житомирской области поезд сбил насмерть женщину с велосипедом
29 сентября 2026, 20:15
В Борисполе мать выбросила новорожденную девочку с 6 этажа
29 сентября 2026, 20:05
В Одессе ВАЗ сбил мужчину на переходе
29 сентября 2026, 19:55
137 погибших гражданских: в суд направили дело командующего российской танковой армией
29 сентября 2026, 19:49
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »