Смерть 10-летнего мальчика в озере на территории "Olympic Village": суд допросил двух свидетелей

Фото: Киевская областная прокуратура

В Киево-Святошинском районном суде идет рассмотрение уголовного производства по гибели 10-летнего мальчика в озере на территории спортивного комплекса "Olympic Village" в Ходосовке. Во время сегодняшнего заседания суд допросил двух свидетелей

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает RegioNews .

Свидетельство предоставили официантка ресторана, расположенного на территории комплекса, и тренер по плаванию.

Их показания касались обстоятельств пребывания детей на территории комплекса в день трагедии, организации их досуга и надзора за ними, а также событий, предшествовавших гибели мальчика.

Суд продолжает исследовать доказательства и допрашивать свидетелей в уголовном производстве.

Трагедия произошла 3 августа 2023 во время пребывания детей в футбольном лагере на территории комплекса. По данным следствия, во время купания в озере 10-летний мальчик остался без должного наблюдения и погиб.

Следствие установило, что ответственность за организацию пребывания детей и обеспечение их безопасности была возложена на тренера. Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 135 УК Украины — оставление в опасности, повлекшее смерть малолетнего ребенка. Обвинительный акт к нему уже был направлен в суд.

Кроме того, в рамках этого уголовного производства директору частного общества, ответственному за соблюдение требований законодательства об охране труда, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 271 УК Украины.

23 июня 2026 года она была задержана в Черногории. В настоящее время прокуратура принимает предусмотренные законом меры для ее возвращения в Украину.

Напомним, что 23 июня по материалам прокуратуры суд в Черногории принял решение об экстрадиционном аресте бывшего директора детского лагеря "Olympic Village" , где в 2023 году погиб 10-летний мальчик.