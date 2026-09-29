В Одессе ВАЗ сбил мужчину на переходе

Фото: Национальная полиция

Об этом сообщает полиция Одесской области, передает RegioNews.

Предварительно 54-летний водитель ВАЗ сбил 23-летнего парня, который вышел на нерегулируемый пешеходный переход, ведя рядом велосипед. В результате ДТП парень получил травмы и был госпитализирован.

"Полицейские в очередной раз призывают участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Пешеходов просим пересекать проезжую часть в определенных местах, убедившись, что водители вас заметили и остановили транспортные средства. Водителям напоминаем о необходимости снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и внимательно следить за дорожной обстановкой", – говорят в полиции.

Напомним, ранее во Львовской области на объездной столкнулись легковушки. Один человек погиб, еще два – получили травмы.