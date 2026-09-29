В Днепре двум подросткам сообщили о подозрении в поджоге автомобиля

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В Днепре правоохранители сообщили о подозрении двум подросткам, которые считаются причастными к умышленному повреждению автомобиля путем поджога. Речь идет о 19-летнем парне и 15-летней девушке

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло 25 сентября в Шевченковском районе Днепра. По данным следствия, подозреваемые облили автомобиль горючим веществом и подожгли его.

Один из участников происшествия был замечен свидетелями и задержан. На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Во время осмотра происшествия правоохранители изъяли пластиковую бутылку с остатками горючего вещества и обнаружили продукты горения.

Следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц, если это повлекло имущественный ущерб в больших размерах или совершенное путем поджога.

Напомним, что в Кировоградской области суд признал виновным жителя Головановского района в незаконном завладении автомобилем и похищении личных документов потерпевшего. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества.