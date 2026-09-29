19:55  29 сентября
В Одессе ВАЗ сбил мужчину на переходе
19:35  29 сентября
В Киеве мужчина продал картинку Mercedes-Benz за 550 тысяч
16:10  29 сентября
Пограничники разнесли укрытие россиян с пушками
UA | RU
UA | RU
29 сентября 2026, 22:06

В Днепре двум подросткам сообщили о подозрении в поджоге автомобиля

29 сентября 2026, 22:06
Читайте також українською мовою
Фото иллюстративное
Читайте також
українською мовою

В Днепре правоохранители сообщили о подозрении двум подросткам, которые считаются причастными к умышленному повреждению автомобиля путем поджога. Речь идет о 19-летнем парне и 15-летней девушке

Об этом сообщила полиция Днепропетровской области, передает RegioNews .

Преступление произошло 25 сентября в Шевченковском районе Днепра. По данным следствия, подозреваемые облили автомобиль горючим веществом и подожгли его.

Один из участников происшествия был замечен свидетелями и задержан. На месте работала следственно-оперативная группа отдела полиции.

Во время осмотра происшествия правоохранители изъяли пластиковую бутылку с остатками горючего вещества и обнаружили продукты горения.

Следователи сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины — умышленное повреждение имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц, если это повлекло имущественный ущерб в больших размерах или совершенное путем поджога.

Напомним, что в Кировоградской области суд признал виновным жителя Головановского района в незаконном завладении автомобилем и похищении личных документов потерпевшего. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы без конфискации имущества.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
поджог подростки Днепр автомобиль
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
21 августа 2026
Новые бедные: как жизнь в Украине превращается в выживание
По оценкам Всемирного банка, уровень бедности в Украине за годы полномасштабной войны вырос в два раза: с 20% в 2021 году – до 41,6% к началу 2026 года. Появились и новые прослойки бедных, которых до ...
В Украине обвалились цены на популярный овощ
29 сентября 2026, 23:40
В Украине меняют тарифы на воду: где будут платить больше
29 сентября 2026, 23:15
В эту игру можно играть до окончания войны: что происходит с переговорами
29 сентября 2026, 22:55
В Днепропетровской области россияне сбросили бомбу на кладбище
29 сентября 2026, 22:45
16-летнего парня заставляли становиться на военный учет: из оккупированной Херсонщины вернули 14 детей
29 сентября 2026, 22:43
НАБУ и САП поймали экссудию из Днепра, осужденного на 11 лет за взятку
29 сентября 2026, 21:49
Смерть 10-летнего мальчика в озере на территории "Olympic Village": суд допросил двух свидетелей
29 сентября 2026, 21:10
В Ровенской области мужчина награбил в сожительницы золота более чем на 120 тысяч
29 сентября 2026, 20:55
В Хмельницкой области по делу педофила-директора языкового центра обнаружили уже 10 пострадавших
29 сентября 2026, 20:52
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Все видео »
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Все публикации »
Николай Княжицкий
Виктор Шлинчак
Марина Данилюк-Ярмолаева
Все блоги »