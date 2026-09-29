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Виктор Шлинчак Председатель правления Института мировой политики info@regionews.ua
29 сентября 2026, 08:14

Формула победы: от перезагрузки власти до тотальной мобилизации

29 сентября 2026, 08:14
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Чтобы выиграть в войне нам надо немного
Чтобы выиграть в войне нам надо немного
Фото: pixabay
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  1. Субъектвизировать парламент. Там должна появиться другая по консистенции большинство. Которое сможет выработать новую стратегию войны и большинство, которое сможет изменить качество правительства.
  2. Смена правительства. Подконтрольного новой парламентской большинству, а не только Офису президента. С новым профессиональным качеством.
  3. Перенос центра влияния на Грушевского, 5. При этом – усиление международной субъектности Президента за счет зрелых (взрослых) кадров.
  4. Отход от преимущества политических механизмов в принятии решений на фронте до исключительно военных стратегий.
  5. То же касается тыла. Переход на военные рельсы с систематизацией потребностей армии. Все остальные ремонты и отделку откладываем на потом.
  6. Усиление дипломатической службы. Возвращение/привлечение людей, которые показывали эффективный результат.
  7. Восстановление переговорных позиций с ближайшими соседями относительно большей вовлеченности в оборону Украины. Идеально – создание Оборонного Союза со странами, находящимися в поясе опасности российских атак.
  8. Усиление финансирования Сил Обороны. Здесь без условий. Ибо это сейчас – основа.

И наконец – тотальная поддержка украинского бизнеса, на плечах которого сейчас держится стабильное пополнение бюджета.

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Украина война РФ победа фронт
 
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