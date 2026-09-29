Пограничники разнесли укрытие россиян с пушками
Украинские военные показали новые кадры с фронта. Пограничники накрыли огнем склады и укрытие врага
Об этом сообщает Государственная пограничная служба, передает RegioNews.
На видео можно увидеть работу бойцов бригады "Стальная граница". Кадры были сделаны на Северо-Слобожанском направлении.
За минувшие сутки там защитники атаковали два вражеских орудия, склад боеприпасов и состав имущества. Кроме того, уничтожены дрон, укрытие, антенны и блокпост россиян.
Напомним, ранее пограничники показывали, как украинские дроны уничтожили российский "Град".
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