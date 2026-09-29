Главная цель – наш страх: атаки россиян на дата-центры и АЗС
Ни первого, ни второго Россия достичь не сможет.
В Украине тысячи АЗС. Даже массированные удары по ним не способны остановить поставки горючего. Само горючее поступает преимущественно из-за границы, а заправлять автомобили, если возникнет необходимость, можно из цистерн, мобильных заправочных комплексов и других временных пунктов.
Точно так же и с интернетом.
Украинский интернет принципиально отличается от российского. Он децентрализован. Тысячи независимых провайдеров, многочисленные оптоволоконные маршруты в Европу, точки обмена трафиком и резервные каналы создают систему, в которой уничтожение отдельного дата-центра не означает уничтожение сети. Трафик пойдет по другим маршрутам, нагрузку возьмут на себя другие узлы.
В России все наоборот. Там годами строили так называемый "суверенный интернет" – иерархическую систему, которую государство может централизованно контролировать через крупных магистральных операторов и оборудование Роскомнадзора.
Поэтому возникает простой вопрос.
Если ударами по дата-центрам невозможно отключить украинский интернет, а ударами по АЗС – оставить Украину без горючего, зачем россияне тратят на это сотни дронов?
Они не настолько глупы, чтобы этого не понимать.
Цель другая.
Благодаря массовому производству дронов и сотрудничеству с Китаем Россия получила возможность регулярно запускать по Украине огромное количество относительно дешевых беспилотников. И для этого оружия нужно не только находить цели. Нужно создавать смысл.
Бесконечно рассказывать собственному обществу, что в каждом "Эпицентре" или отделении "Новой почты" хранится оружие, а каждый объект мобильного оператора является военной целью, становится все более абсурдно.
Поэтому главной целью становится не дата-центр и не бензоколонка.
Главная цель – наш страх.
Страх, что завтра не будет горючего.
Страх, что завтра исчезнет интернет.
Страх, что перестанет работать привычная жизнь.
И в конце концов – страх, что Украина якобы все равно не выдержит.
Этот страх Россия пытается посеять не только среди украинцев. Его адресуют и нашим союзникам: смотрите, мол, Украина истощается, ее инфраструктура разрушается, сопротивление бесперспективно, следовательно нужно заставлять Киев соглашаться на российские условия.
Это продолжение войны другими средствами.
Когда Россия не может достичь поставленных целей на фронте, а украинские военные рушат ее планы, Москва пытается перенести войну в головы людей. Дешевый дрон должен разрушить не только здание. Он должен разрушить ощущение стабильности.
Именно поэтому после ударов так быстро рождаются разговоры о "полном блэкауте", "крахе интернета", "отсутствии бензина" и предстоящем "коллапсе государства".
Коллапса не будет.
Будут убытки. Будут разрушены здания и инфраструктура. Самое страшное — будут гибнуть и страдать мирные люди.
Но Украина не останется ни без интернета, ни без горючего. И государство не перестанет существовать.
Ибо настоящей целью этих атак являются не наши серверы и не наши бензоколонки.
Настоящей целью является наша уверенность в том, что мы выстоим.
И именно ее мы не имеем права отдать врагу.