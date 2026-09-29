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Николай Княжицкий Народный депутат info@regionews.ua
29 сентября 2026, 10:20

Главная цель – наш страх: атаки россиян на дата-центры и АЗС

29 сентября 2026, 10:20
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Атаковать украинские дата-центры, чтобы оставить украинцев без интернета, – примерно такая же бессмысленная идея, как атаковать автозаправочные станции, чтобы оставить Украину без горючего
Атаковать украинские дата-центры, чтобы оставить украинцев без интернета, – примерно такая же бессмысленная идея, как атаковать автозаправочные станции, чтобы оставить Украину без горючего
Иллюстративное фото: из открытых источников
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Ни первого, ни второго Россия достичь не сможет.

В Украине тысячи АЗС. Даже массированные удары по ним не способны остановить поставки горючего. Само горючее поступает преимущественно из-за границы, а заправлять автомобили, если возникнет необходимость, можно из цистерн, мобильных заправочных комплексов и других временных пунктов.

Точно так же и с интернетом.

Украинский интернет принципиально отличается от российского. Он децентрализован. Тысячи независимых провайдеров, многочисленные оптоволоконные маршруты в Европу, точки обмена трафиком и резервные каналы создают систему, в которой уничтожение отдельного дата-центра не означает уничтожение сети. Трафик пойдет по другим маршрутам, нагрузку возьмут на себя другие узлы.

В России все наоборот. Там годами строили так называемый "суверенный интернет" – иерархическую систему, которую государство может централизованно контролировать через крупных магистральных операторов и оборудование Роскомнадзора.

Поэтому возникает простой вопрос.

Если ударами по дата-центрам невозможно отключить украинский интернет, а ударами по АЗС – оставить Украину без горючего, зачем россияне тратят на это сотни дронов?

Они не настолько глупы, чтобы этого не понимать.

Цель другая.

Благодаря массовому производству дронов и сотрудничеству с Китаем Россия получила возможность регулярно запускать по Украине огромное количество относительно дешевых беспилотников. И для этого оружия нужно не только находить цели. Нужно создавать смысл.

Бесконечно рассказывать собственному обществу, что в каждом "Эпицентре" или отделении "Новой почты" хранится оружие, а каждый объект мобильного оператора является военной целью, становится все более абсурдно.

Поэтому главной целью становится не дата-центр и не бензоколонка.

Главная цель – наш страх.

Страх, что завтра не будет горючего.

Страх, что завтра исчезнет интернет.

Страх, что перестанет работать привычная жизнь.

И в конце концов – страх, что Украина якобы все равно не выдержит.

Этот страх Россия пытается посеять не только среди украинцев. Его адресуют и нашим союзникам: смотрите, мол, Украина истощается, ее инфраструктура разрушается, сопротивление бесперспективно, следовательно нужно заставлять Киев соглашаться на российские условия.

Это продолжение войны другими средствами.

Когда Россия не может достичь поставленных целей на фронте, а украинские военные рушат ее планы, Москва пытается перенести войну в головы людей. Дешевый дрон должен разрушить не только здание. Он должен разрушить ощущение стабильности.

Именно поэтому после ударов так быстро рождаются разговоры о "полном блэкауте", "крахе интернета", "отсутствии бензина" и предстоящем "коллапсе государства".

Коллапса не будет.

Будут убытки. Будут разрушены здания и инфраструктура. Самое страшное — будут гибнуть и страдать мирные люди.

Но Украина не останется ни без интернета, ни без горючего. И государство не перестанет существовать.

Ибо настоящей целью этих атак являются не наши серверы и не наши бензоколонки.

Настоящей целью является наша уверенность в том, что мы выстоим.

И именно ее мы не имеем права отдать врагу.

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Украина война обстрелы РФ интернет
 
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