Удары по пунктам управления, переправе и складам в Крыму: Силы обороны поразили объекты РФ
В ночь на 5 августа и вчера подразделения Сил обороны Украины успешно поразили ряд важных военных объектов и пунктов управления российских войск
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Украинские защитники нанесли удары по пунктам управления БпЛА россиян в районах Малых Щербаков на Запорожье, Константиновке, Временного Яра и Зеленого Поля Донецкой области, а также Волфинского в Курской области РФ.
Кроме того, в районе Бахмута бойцы поразили пункт управления врага.
Также ВСУ поразили переправу через реку Мокри Ялы в районе Веселого Донецкой области, которую захватчики использовали для военной логистики, перебрасывания личного состава, вооружения и техники.
Также украинские воины нанесли удар по складу материально-технических средств россиян в населенном пункте Ишунь в оккупированном Крыму.
Силы обороны продолжают системно уничтожать военный потенциал и логистику российской армии.
Напомним, бойцы спецподразделения ГУР Group 13 провели успешную операцию во временно оккупированном Крыму, во время которой поразили два радиолокационных объекта российских войск.