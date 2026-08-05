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05 августа 2026, 12:23

Удары по пунктам управления, переправе и складам в Крыму: Силы обороны поразили объекты РФ

05 августа 2026, 12:23
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Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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В ночь на 5 августа и вчера подразделения Сил обороны Украины успешно поразили ряд важных военных объектов и пунктов управления российских войск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Украинские защитники нанесли удары по пунктам управления БпЛА россиян в районах Малых Щербаков на Запорожье, Константиновке, Временного Яра и Зеленого Поля Донецкой области, а также Волфинского в Курской области РФ.

Кроме того, в районе Бахмута бойцы поразили пункт управления врага.

Также ВСУ поразили переправу через реку Мокри Ялы в районе Веселого Донецкой области, которую захватчики использовали для военной логистики, перебрасывания личного состава, вооружения и техники.

Также украинские воины нанесли удар по складу материально-технических средств россиян в населенном пункте Ишунь в оккупированном Крыму.

Силы обороны продолжают системно уничтожать военный потенциал и логистику российской армии.

Напомним, бойцы спецподразделения ГУР Group 13 провели успешную операцию во временно оккупированном Крыму, во время которой поразили два радиолокационных объекта российских войск.

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