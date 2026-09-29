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29 сентября 2026, 22:45

В Днепропетровской области россияне сбросили бомбу на кладбище

29 сентября 2026, 22:45
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Фото: Відомо
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В очередной раз россияне атаковали кладбище в поселке Васильковка. В результате попадания управляемой авиационной бомбы на территории кладбища образовалась огромная воронка

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Только за одну неделю в июне этого года россияне сбросили на поселок более 60 управляемых авиабомб. При этом в сентябре Васильковку тоже атакуют нередко:

  • 18 сентября по территории общины ударил один КАБ;
  • 19 сентября оккупанты направили в поселок две авиабомбы;
  • 25 сентября зафиксирован прилет сразу трех управляемых бомб;
  • а накануне враг нанес очередной удар, повредивший мемориальное место.

Очередной удар пришелся на кладбище. В сети отображаются кадры.

Напомним, ранее в результате вражеской атаки пострадала инфраструктура дата-центра Cosmonova. Поэтому в работе сервисов возникли проблемы. Повреждена опорная сеть.

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