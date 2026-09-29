В Днепропетровской области россияне сбросили бомбу на кладбище
В очередной раз россияне атаковали кладбище в поселке Васильковка. В результате попадания управляемой авиационной бомбы на территории кладбища образовалась огромная воронка
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Только за одну неделю в июне этого года россияне сбросили на поселок более 60 управляемых авиабомб. При этом в сентябре Васильковку тоже атакуют нередко:
- 18 сентября по территории общины ударил один КАБ;
- 19 сентября оккупанты направили в поселок две авиабомбы;
- 25 сентября зафиксирован прилет сразу трех управляемых бомб;
- а накануне враг нанес очередной удар, повредивший мемориальное место.
Очередной удар пришелся на кладбище. В сети отображаются кадры.
Напомним, ранее в результате вражеской атаки пострадала инфраструктура дата-центра Cosmonova. Поэтому в работе сервисов возникли проблемы. Повреждена опорная сеть.
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