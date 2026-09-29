НАБУ и САП поймали экссудию из Днепра, осужденного на 11 лет за взятку

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НАБУ и САП разыскали бывшего судью Бабушкинского районного суда города Днепропетровска Андрея Леонова, который более трех лет скрывался от отбывания наказания. Его задержали и уже доставили в следственный изолятор

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ, передает RegioNews .

В мае 2018 года стражи порядка разоблачили Леонова на вымогательстве 30 тысяч долларов США взятки и получении части этой суммы.

За эти деньги судья обещал признать фермерское хозяйство потерпевшим и вынести в уголовном производстве по рейдерству и подлогу документов приговор, который не предусматривал бы лишение свободы.

В марте 2023 года Высший антикоррупционный суд признал Андрея Леонова виновным и назначил ему 11 лет лишения свободы. Кроме того, суд запретил ему в течение трех лет занимать должность судьи и постановил конфисковать все принадлежащее ему имущество.

Однако на оглашение приговора и рассмотрение апелляционной жалобы Леонов не явился. В июне 2023 года его объявили в розыск.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий детективы НАБУ установили местонахождение осужденного и задержали его.

По данным правоохранителей, чтобы оставаться незаметным, мужчина скрывался в специально обустроенных тайных помещениях, передвигался по малолюдным маршрутам, пользовался автомобилями с измененными номерными знаками и двухколесным транспортом. В некоторых случаях он даже одевал форму Национальной полиции Украины.

В настоящее время задержанный доставлен в следственный изолятор для последующего отбывания назначенного судом наказания.

Напомним, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему председателю Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. Идетья о легализации имущества.