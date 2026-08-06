Українські військові вдарили по Ярославському НПЗ та кораблях росіян у Керчі

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СБУ та Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу «Славнефть – ЯНОС» у російському Ярославлі. Цей НПЗ знаходиться на відстані понад 700 кілометрів від державного кордону

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Українські військові атакували Ярославський НПЗ. Це одне з п'яти найбільших підприємств нафтопереробної галузі рф потужністю майже 15 мільйон тонн нафти на рік. Там виробляють бензин, дизельне пальне та інші нафтопродукти для центральних регіонів РФ. Внаслідок атаки безпілотників там пролунало не менш ніж шість вибухів, а в чотирьох різних частинах заводу виникли пожежі.

Попередньо, пошкоджено чотири резервуари РВС-2000 із сирою нафтою, що спричинило її розлив. Два резервуари охоплені вогнем. Крім того, пошкоджено ключові технологічні установки ЕЛОУ-1 та АВТ-3, на яких також виникли пожежі.

Крім того, внаслідок ударів безпілотниками по території порту в Керчі пошкоджено два патрульні кораблі проєкту 10410 ("Світляк") берегової охорони фсб рф — "Балаклава" та "Керч".

Нагадаємо, раніше безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Вибухи пролунали в Сакському районі, Сімферополі, Феодосії та Керчі