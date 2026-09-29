В Украине обвалились цены на популярный овощ

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Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

В Украине ощутимо дешевеет лук. Фермеры вынуждены отдавать урожай подешевле. В южных регионах цены колеблются в пределах 10–11 гривен за килограмм. Раньше средняя цена была 14 гривен. В западных регионах стоимость доходила до 18-20 гривен за килограмм. Однако сейчас цена падает.

Какие средние цены на лук в супермаркетах:

Снижение оптовых цен постепенно отражается на ценниках в крупных торговых сетях. В конце сентября килограмм обыкновенного репчатого лука в "АТБ" обойдется покупателям ориентировочно в 14 – 15 гривен.

В сети "Сільпо" стоимость стартует от 15,50 гривны за килограмм, а в гипермаркетах "Ашан" и Novus цена колеблется от 14,90 до 16,00 гривен.

Напомним, РФ в последнее время бьет по складам и логистическим центрам. Это влияет на работу магазинов. В частности, на полках супермаркетов стало меньше товаров.