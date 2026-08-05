В России взорвали директора завода FPV-дронов

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Российские СМИ стали сообщать о теракте под Екатеринбургом. Оказалось, что вероятной целью был директор завода FPV-дронов

Об этом сообщает "РБК-Украина", передает RegioNews.

По данным росСМИ, взорвалась машина генерального директора "Уралдронзавода" и администратора Z-канала "Повернутые на войне" Владимира Ткачука. Его водитель погиб на месте, а самого пропагандиста доставили в реанимацию в тяжелом состоянии.

Российские следователи возбудили уголовное производство по статье о "покушении на убийство". По предварительным данным, под автомобиль подложили взрывчатку.

Напомним, ранее в Москве взорвали авто с российским генералом генерал-лейтенантом Фанилом Сарваровым. Самодельное взрывное устройство было заложено под сиденьем водителя белого Kia Sorento и сработало, когда генерал сел в салон.