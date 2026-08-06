Из-за атак РФ без света остались потребители в пяти областях

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В результате российских артиллерийских обстрелов и атак дронами на утро зафиксированы новые обесточивания в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Сумской областях

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрэнерго", передает RegioNews.

"Там, где это сейчас позволяют условия безопасности, уже продолжаются аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей", – отметили в компании.

В то же время, отключения электроэнергии для населения пока не прогнозируются.

Энергетики призвали украинцев бережно потреблять электроэнергию из-за аномальной жары. Особенно важно уменьшить нагрузку в период с 10:00 до 23:00.

Украинцев просят переносить использование энергоемкой техники – стиральных машин, бойлеров и посудомоечных машин – в ночные часы.

В "Укрэнерго" также сообщили, что из-за жары потребление электроэнергии выросло: по состоянию на 09:30 оно было на 1,4% выше, чем в это же время накануне.

Напомним, в ночь на 6 августа РФ атаковала Украину двумя противокорабельными ракетами "Оникс", двумя противорадиолокационными ракетами Х-31П и 101 ударным БпЛА разного типа. Зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА и одной ракеты Оникс на 18 локациях.