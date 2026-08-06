Фото: ГСЧС

Ночью 6 августа российские войска нанесли удары беспилотниками по частному сектору Балаклеи на Харьковщине

Об этом сообщает начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов и ГСЧС, передает RegioNews.

Первый вражеский удар попал в частный дом – в результате атаки погибла женщина, а здание загорелось. Второе попадание произошло вблизи другого дома, унеся жизни еще двух людей – мужчины и женщины.

Соседние домовладения также получили повреждения.

На местах работали все экстренные службы. Спасатели ликвидировали оба пожара и разобрали завалы.

Напомним, 5 августа российские войска нанесли удар по Балаклее Харьковской области – часть громады осталась без света.